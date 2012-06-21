Головним дизайнером корейської Kia Motors стане Карім Хабіб. Він призначений старшим віце-президентом і керівником центру дизайну марки і приступить до роботи на початку жовтня, йдеться в повідомлені компанії. Хабіб буде працювати в штаб-квартирі Kia Global Design в Намьянг, Корея. В кінці серпня стало відомо, що Хабіб покине посаду головного дизайнера преміум-бренду Infiniti, що належить Nissan.
Хабіб буде підпорядковуватися Люку Донкервольке, виконавчому віце-президенту і головному дизайн-директору Hyundai Motor Group, який курирує дизайн брендів Kia, Hyundai і Genesis. «Ми високо цінуємо талант і досвід Каріма, – сказав Донкервольке. – Він приєднується до Kia в ключовий момент розвитку компанії, щоб зміцнити молоду і мотивовану команду дизайнерів». Новий керівник відповідатиме за поточні розробки і «внесе свій вклад в визначення майбутньої стратегії дизайну бренду Kia», уточнила компанія.
ДОВІДКА «УК»
Карім Хабіб, 49-річний канадець ліванського походження, керував дизайном Infiniti з липня 2017 року. До цього працював у BMW Group і Daimler. Хабіб вивчав машинобудування в Університеті Макгілла в Канаді, а також транспортний дизайн в коледжі дизайну Art Center в Каліфорнії. Він вільно володіє англійською, французькою, німецькою та італійською мовами. «Kia –зростаючий, амбітний бренд, активно рухається до електрифікації та інновацій в галузі мобільності, – сказав Хабіб. – Я дуже радий стати частиною цієї трансформації і подальшого зміцнення позицій бренду Kia в автомобільній світовій промисловості».
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»