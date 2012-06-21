Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
На Черкащині тривають рейдові перевірки автомобільних пасажирських перевізників стосовно додержання ними вимог законодавства. Тільки за кілька днів від часу поновлення перевірок контролери, до складу яких входять фахівці відповідних управлінь облдержадміністрації, Укртрансбезпеки, патрульної поліції, Держпраці, Національної поліції, склали чотири протоколи за статтею 164 КпАП (Порушення порядку господарської діяльності), а також протокол за переобладнання мікроавтобуса для збільшення кількості місць для сидіння. Останнє тягне за собою штраф у розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Час уже навести лад у пасажирських перевезеннях, вважає перший заступник голови облдержадміністрації Дмитро Ляшов. Цій меті мають сприяти й штрафи, які за перевезення пасажирів без ліцензій зовсім не маленькі — від 17 тис. до 34 тис. грн. з конфіскацією транспортного засобу. Спільними зусиллями органи виконавчої влади та правоохоронців на Черкащині сподіваються значно посилити дисципліну серед автоперевізників.