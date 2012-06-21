Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Діловим і практичним помічником для безробітних Сумщини, як і багатьох інших регіонів України та низки країн світу, стала освітня платформа Courséra. Завдяки їй громадяни можуть пройти на вибір одні із майже 3800 курсів у режимі онлайн від провідних вишів світу та здобути знання більш як за 400 спеціальностями, спектр яких надзвичайно широкий і розмаїтий.
Як повідомив директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний, особливо актуальними стали подібні послуги під час карантину. Тим більше, що на цей час навчання було безкоштовним. Та й зараз курси безоплатні за умови успішного складання випускних іспитів, на основі яких слухач отримує відповідний сертифікат.
Аби стати слухачем курсів, безробітному слід звернутися до свого кар’єрного радника, який розповість усю процедуру зарахування. Але потрібно мати на увазі, що ця платформа міжнародна, тож навчання ведеться здебільшого англійською мовою.
Зараз на Сумщині понад 23 тисячі офіційних безробітних, з яких майже половина мають вищу освіту і лише кожен дев’ятий — середню.