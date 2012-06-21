На Луганщині розпочала роботу психологічна онлайн-платформа від МБО «СОС Дитяче містечко».
Наразі в області 13 сімей, де виховується 34 дитини, котрі опинилися в скрутних життєвих обставинах і отримують підтримку Міжнародної благодійної організації Благодійний фонд «СОС Дитяче містечко». До того ж кількість прийомних батьків, усиновлювачів та людей, що планують усиновити дитину, нині зростає. Тому організація «СОС Дитяче Містечко Україна» виступила ініціатором створення для таких благодійників психологічної онлайн-платформи. На думку фахівців, це особливо необхідно під час карантину та в умовах загрози епідемії коронавірусу, коли зависока тривожність і в таких сім’ях потрібно стабілізувати психоемоційний стан.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»