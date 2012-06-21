Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
У новому центрі аутологічної трансплантації стовбурових клітин, нещодавно відкритому на базі Черкаського обласного онкодиспансеру, уперше пересаджують штамові клітини. Як пояснив головний лікар закладу Віктор Парамонов, такі операції стали можливими завдяки придбанню необхідного для процедури устаткування, зокрема сепаратора крові, апарата для визначення наявності та кількості стовбурових клітин і обладнання для їхнього зберігання — консервації в особливих умовах.
Нині в Україні потребують пересадки стовбурових клітин майже 2700 пацієнтів, але таку процедуру проводять лише 30-40 онкохворим. Тепер завдяки роботі нового центру кількість таких операцій значно збільшиться.
Процедура трансплантації кісткового мозку з високодозовою хіміотерапією гемобластозів та солідних пухлин, яку проводять тут, дасть шанс на одужання тисячам онкохворих. Подібне обладнання в Європі використовують уже протягом десятка років і не лише з метою забору стовбурових клітин, а й для проведення інших необхідних процедур при лікуванні неврологічних, імунних та інших захворювань. Консультації черкаським колегам нині надають досвідчені фахівці гематологічної трансплантації з Латвії.
Як зауважив голова обласної ради Анатолій Підгорний, нове устаткування на суму 27 мільйонів гривень закупили на кошти обласного бюджету у межах відповідної обласної програми. Тепер спільними зусиллями обласної влади та керівництва онкодиспансеру мають на меті доукомплектувати центр. Це допоможе зробити прорив у лікуванні онкології на Черкащині.