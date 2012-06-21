Кремінська райдержадміністрація пропонує внести в заходи Регіональної програми модернізації систем теплопостачання Луганської області надання кредитів власникам квартир у районному центрі, яких від’єднають від централізованого теплопостачання. Свого часу тут було ухвалено рішення про децентралізацію опалення, з районного бюджету надано 1,5 мільйона гривень на встановлення приладів індивідуального опалення соціально вразливим верствам населення. Таку допомогу вже надано 150 особам, заяви ще чотирьох розглядає комісія. Майже 80 людей звернулися по допомогу в отриманні пільгових кредитів, надання яких передбачено програмою децентралізації, але коштів на кредитування в районному бюджеті немає.
У Кремінній сподіваються, що залучення коштів обласного бюджету дасть змогу прискорити процес децентралізації теплопостачання і забезпечити жителів міста індивідуальним опаленням. Адже саме таку допомогу отримали сусіди з Рубіжного, коли там розпочали децентралізацію опалення. Завдяки пільговому кредитуванню за рахунок бюджетних коштів через обласне комунальне підприємство «Луганський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі» власники 40 квартир змогли перейти на автономне опалення.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»