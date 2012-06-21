2019 року державну підсумкову атестацію за технологією зовнішнього незалежного оцінювання складатимуть лише учні 11-х класів, а також студенти закладів вищої (коледжі й технікуми) та професійної освіти, які цього року завершуватимуть здобуття повної загальної середньої освіти.
Учні 9-х класів, як і в попередні роки, складатимуть державну підсумкову атестацію (ДПА) у письмовій формі (а не у формі ЗНО).
Відповідне роз’яснення надає Міністерство освіти і науки у зв’язку з численними зверненнями учнів та їхніх батьків щодо чуток про проходження державної підсумкової атестації у формі ЗНО в 9-му класі.
Як раніше повідомляла очільник відомства Лілія Гриневич, ЗНО в 9-му класі планують ввести до початку старшої профільної школи НУШ. За календарем реформи це орієнтовно після 2026—2027 навчального року.
Стосовно випускників 11-х класів, то їм результати ЗНО зараховуватимуть як оцінки за ДПА з таких предметів:
— українська мова і література (частина з української мови) (обов’язково);
— математика або історія України (період ХХ — початок ХХІ століття) (на вибір випускника);
— один із предметів, за якими складають ЗНО (на вибір випускника).
Учням, які оберуть іноземну мову, результат ЗНО буде зараховано залежно від рівня, на якому вони вивчали мову, повідомляє прес-служба профільного відомства.
Студенти закладів вищої та професійної освіти складатимуть ДПА у формі ЗНО лише з двох предметів: української мови та на вибір математики або історії України.