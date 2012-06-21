Команда з Медичної школи Ікана в лікарні Маунт-Синай в Нью-Йорку, США, представила розроблений лікарський «коктейль».
Згідно останніх досліджень, ці ліки збільшують кількість клітин, що виробляють інсулін, у 40 разів. Нове відкриття може суттєво змінити лікування діабету.
Інсулін виробляють бета-клітини підшлункової залози, розташовані в острівцях Лангерганса.
У хворих на цукровий діабет спостерігається величезний дефіцит бета-клітин, які виробляють інсулін. Тому їх організм не може обробити глюкозу так, як потрібно.
Ліки Harmine може перевантажувати клітини підшлункової залози, виробляючи в 10 разів більше бета-клітин в день.
Більше того, коли Harmine вводили в поєднанні з другими ліками, наприклад, для прискорення росту кісток, бета-клітини формувалися вже в 40 разів швидше.
Препарат є експериментальним і знаходиться на ранніх стадіях тестування, але дослідники вважають, що його потужний вплив на клітини, що виробляють інсулін, може змінити ситуацію в лікуванні діабету 1 і 2 типу.
«Ми дуже стурбовані, адже вперше спостерігаємо темпи реплікації бета-клітин людини. Ми виявили комбінацію ліків, яка змушує бета-клітини регенерувати зі швидкістю, що підходить для лікування.
Наступною проблемою для вчених є, як доставити ліки безпосередньо до підшлункової залози», – кажуть дослідники Медичної школи Ікана.
Наразі також залишилася проблема з побічними ефектами від великої кількості комбінованих ліків на інші органи. Але дослідники впевнені, що вирішать цю проблему.
Бета-клітини реагують на підвищення рівня глюкози в крові, а також на сигнальні пептиди АПУД-системи, які виділяються при попаданні їжі в шлунок, задовго до підвищення глюкози.
За словами провідного автора, доктора Ендрю Стюарта, директора Інституту Маунт Синайського діабету, жоден з досі відомих препаратів для лікування діабету не достатньо регенерує бета-клітини у пацієнтів з цим захворюванням. Тому Harmine може стати справжнім проривом у медицині.
ДОВІДКА «УК»
Діабет виникає, коли в підшлунковій залозі занадто мало бета-клітин для вироблення інсуліну або коли вони виробляють дуже мало інсуліну - гормону, необхідного для вступу глюкози з кровотоку в клітини.
При відсутності лікування діабет може призвести до серйозних ускладнень здоров'я, таких як пошкодження нирок, втрата зору, хвороб серця, інсульту, проблем із судинами.
На цукровий діабет 1 типу (СД1) припадає 10% всіх випадків цукрового діабету. При діабеті 1 типу імунна система помилково визначає бета-клітини як «чужорідні» і протягом короткого часу їх знищує.
Зовсім недавно вчені виявили, що недостатня кількість функціонуючих бета-клітин може сприяти розвитку діабету 2 типу, на який припадає 90% випадків захворювання на цукровий діабет.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»