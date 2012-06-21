Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
У Тальному на Черкащині відбулося урочисте відкриття комунального закладу «Інклюзивно-ресурсний центр». Головне його завдання — забезпечення реалізації прав дітей з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти.
Міський голова Олексій Юрченко подякував усім, хто долучився до створення закладу, який забезпечить усім дітям з інвалідністю гідну освіту та дасть ще більше можливостей знайти свій шлях у майбутньому.
Нині у центрі працюють практичний психолог, учитель-дефектолог та вчитель-логопед, які допомагають дітям із особливими освітніми потребами вчитися та соціалізуватися. Нині послугами центру користуються 11 дітей. Іще 15 чекають на висновки психолого-педагогічного обстеження.
«Особливість таких діток у тому, що, на жаль, їм складно адаптуватися у соціумі. Це — наша головна проблема. Ми хочемо, щоб особливі дітки також могли вчитися, розвиватися, бути затребуваними в суспільстві, адже в них є дуже великий потенціал», — зазначила директор закладу Інна Вдовиченко.