У Монастирищі на Черкащині нещодавно відкрили районний інклюзивно-ресурсний центр для дітей з особливими освітніми потребами. У центрі надаватимуть комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дітей, допомагатимуть їхній соціальній адаптації. Інклюзивно-ресурсний центр покликаний забезпечувати методичний, психологічний, дефектологічний, логопедичний супровід дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років протягом усього навчання. Послуги центру будуть безплатними. Тут фахівці проводитимуть комплексну оцінку розвитку дітей з особливими освітніми потребами. На підставі висновку дитина навчатиметься у загальноосвітньому навчальному закладі на інклюзивній формі навчання за програмою, визначеною у комплексній оцінці.
Центр розміщений в приміщенні Монастирищенського закладу спеціалізованої освіти спортивного профілю – школи-інтернату «Обдарованість» І—ІІІ ступенів Монастирищенської районної ради. Він оснащений сучасними меблями, дидактичними матеріалами та інтерактивним обладнанням, що створює комфортні умови для роботи, навчання та розвитку.