У нашій країні з візитом перебував новопризначений помічником державного секретаря США з питань Європи та Євразії Весс Мітчелл. Президент Петро Порошенко докладно обговорив із поважним гостем комплекс питань двосторонніх відносин між Україною та США. Вони скоординували пріоритетні кроки у межах їх зміцнення в інтересах обох сторін, спільного захисту і просування свободи й демократії, верховенства права та прав людини.

Співрозмовники відзначили важливість нових підходів і сміливих ініціатив для наповнення стратегічного партнерства між Україною і Сполученими Штатами — від посиленої політичної, торговельно-економічної та енергетичної взаємодії до зміцнення оборонного й безпекового партнерства.

Під час обговорення перебігу реформ в Україні Президент наголосив на значних досягнутих нами змінах: «Я абсолютно впевнений, що немає жодної країни, яка б упровадила таку кількість реформ у різних сферах під час війни. І маємо міцну підтримку Сполучених Штатів наших реформ».

Це слугує підтвердженням нашого стратегічного партнерства. Петро Порошенко подякував американській стороні за допомогу і значний внесок у розбудову нової української армії в умовах російської агресії, повідомляє департамент прес-служби АП.

Весc Мітчелл підкреслив важливість його візиту в Україну й запевнив, що США й надалі надаватимуть допомогу Україні в її зусиллях для розвитку та зміцнення країни, а також у подальшій координації зусиль для забезпечення надійної й ефективної міжнародної підтримки нашої держави.

«Те, чого ви й ваша команда досягли за дуже короткий проміжок часу, дивовижно. Просто феноменально, що так багато було зроблено за останні три роки», — наголосив Весс Мітчелл, підтвердивши готовність продовжувати підтримку зусиль України з відновлення суверенітету й територіальної цілісності та в разі потреби посилити санкції для Москви за продовження агресії проти нашої держави.

А Прем’єр-міністр Володимир Гройсман розраховує на серйозну допомогу й підтримку США запроваджених реформ і подолання зовнішніх викликів.

«Ми пройшли непростий шлях, та нам вдалося втримати ситуацію, ми вистояли. І сьогодні треба забезпечити внутрішні системні зміни й подолати зовнішні виклики. Дуже приємно, що на цьому шляху відчуваємо вашу підтримку і сподіваємося на продовження цього процесу, — сказав глава уряду. — Ми вийшли на новий рівень розв’язання проблем. Тому нам будуть потрібні інші за обсягом ресурси. Якщо раніше потрібні були кошти на стабілізацію ситуації в державі, то сьогодні говоримо про підтримку впровадження змін в освіті, охороні здоров’я, інших галузях. І хочемо отримати результат».

Глава уряду поінформував про деталі ключових реформ передусім у соціальній сфері, корпоративному управлінні та управлінні державними активами, а також у галузі побудови сировинних ринків, зокрема ринку газу.

Помічник держсекретаря США підкреслив, що Україна залишатиметься пріоритетом для уряду США. «І ми говоримо про роль України у глобальній перспективі, — сказав Весс Мітчелл. — Ми бачимо прогрес ваших реформ і підтримуємо його. Дуже важливо, що ви як глава уряду демонструєте лідерство в питанні реформ, побудові сприятливого ділового клімату й відкритті потенціалу України. У вас є підтримка США, і ми залучатимемо наших партнерів до цього».

Обговорено й питання співпраці з МВФ і Світовим банком, а також подальшу реалізацію спільних проектів в енергетиці, транспорті, передусім у виробництві залізничного обладнання та локомотивів з локалізацією в Україні, у взаємній торгівлі та інших секторах. За даними Держстату, за 8 місяців року обсяг торгівлі товарами між Україною та США зріс на 60% — до 2,3 мільярда доларів, і потенціал цих відносин не вичерпано, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

«Ми бачимо потенціал серйозної та довгострокової співпраці. І все, що потрібно для підтримки цих проектів від уряду, буде зроблено», — запевнив Володимир Гройсман.

Михайло ЮРЧЕНКО

для «Урядового кур’єра»