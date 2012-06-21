Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Про це повідомив Антимонопольний комітет України на своєму сайті, узгодивши майбутню фінансову підтримку індустріального парку «Суми» на найближчі 5 років.
Як відомо, позаторік ініціатором його створення стала Сумська міська рада, а учасниками — низка потужних промислових підприємств міста, серед яких ТОВ «СІЕЙТІ», «Гуала Кложерс Україна», АТ «Технологія».
Передбачається, що парк займатиме майже 20 гектарів на території в районі заводу «Центролит», там будуть створені понад тисячу нових робочих місць, а термін роботи нового формування становитиме 30 років.
Напрямки промислової діяльності — випуск легких металевих упаковок, запасних частин до автомобілів, електротехнічного оснащення і приладів, пластмасової продукції.
Разом з тим АМКУ зобов’язав міську раду підготувати низку супутніх документів і узгоджень, які б забезпечили зелене світло подальшій роботі в облаштуванні «Сум».