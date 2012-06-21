На вулиці Миколи Грінченка, 18 відкрився новий сервісний центр Міністерства внутрішніх справ України, де можна протягом двох годин зареєструвати автомобіль, змінити необхідні дані в свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу або ж замінити посвідчення водія.
У закладі працюють «електронна черга» та електронний інформаційний бокс. Також тут є планшет для оцінки якості надання послуг та веб-камера, за допомогою якої в онлайн-режимі можна переглянути процес обслуговування і завантаженість центру. Крім цього, на прилеглій до адмінбудівлі території облаштовано майданчик з якісним освітленням для проведення експертного огляду транспортних засобів. Це вже четвертий новий сервісний центр МВС в Києві. До кінця року в столиці планується відкриття ще двох таких сервісних центрів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»