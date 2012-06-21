У Запоріжжі на засіданні обласного комітету доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури проаналізували результати моніторингу стану забезпечення безбар’єрного доступу до будівель і приміщень закладів загального користування та житлових будинків. За даними начальника управління архітектури та містобудування Запорізької ОДА Олександра Билима, у всіх районах області створено робочі групи, які здійснюють моніторинг обладнання об’єктів житлового, громадського та цивільного призначення для людей з особливими потребами.
За попередніми даними, в області залишаються необлаштованими 90% житлового фонду, 70 — закладів культури, 50 — освіти, 45 — охорони здоров’я, 11 — органів праці та соціального захисту населення і 20% закладів Пенсійного фонду.
Із п’яти міст обласного значення тільки в Енергодарі й Токмаку стовідсотково облаштовано заклади охорони здоров’я, будівлі органів праці та соціального захисту населення, Пенсійного фонду України. А в самому Запоріжжі на 100% — приміщення органів місцевого самоврядування, Пенсійного фонду та закладів охорони здоров’я. Майже в усіх районах області повністю обладнано будівлі органів праці й соціального захисту населення, Пенсійного фонду.
Найскладніша ситуація в житловому фонді. Адже житлові будинки в містах та районах збудовано ще в 1950—1970-х роках. Чинні на той час нормативно-правові акти проектування та будівництва не передбачали належного обладнання будинків засобами безбар’єрного доступу для маломобільних груп населення.
За результатами моніторингу відзначено роботу в цьому плані Більмацького, Запорізького, Мелітопольського, Чернігівського, Бердянського, Новомиколаївського, Василівського, Великобілозерського, Кам’янсько-Дніпровського та Приморського районів.
— Останніми роками приділяли недостатньо уваги людям з обмеженими фізичними можливостями, — каже Олександр Билим. — Нині питання їхньому захисту та забезпечення прав актуалізувалося у зв’язку з подіями на сході України, адже багато учасників АТО отримали інвалідність внаслідок поранень. З огляду на це органи влади і місцевого самоврядування знаходять можливості для поліпшення ситуації з облаштування засобами безперешкодного доступу в районах і містах, фінансові ресурси, щоб передбачити в місцевих бюджетах кошти на покращення умов життя людей з інвалідністю.
ДОВІДКА «УК»
Запорізька область отримала субвенцію на виплату грошової компенсації для сімей загиблих, а також осіб з інвалідністю І—ІІ груп, осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в АТО. Обсяг субвенції, передбаченої на 2017 рік, становить 1 мільйон 56 тисяч гривень. З обласної скарбниці на 2017-й передбачено 2,7 мільйона гривень для надання грошової компенсації інвалідам війни ІІІ групи з числа військовослужбовців.