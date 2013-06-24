У Києві на заході з нагоди Міжнародного дня мігранта міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін оголосив про створення Альянсу діаспори з відновлення України — глобальної платформи для узгодженої співпраці держави, української діаспори та міжнародних партнерів. Захід об’єднав представників уряду, дипломатичного корпусу, урядів країн перебування українців, міжнародних організацій, українських діаспорних об’єднань, громадянського суспільства.

«Нині за межами України перебувають мільйони наших громадян, які працюють, навчаються, інтегруються у громади країни перебування. Але при цьому залишаються глибоко пов’язаними з Україною через родини, фінансову підтримку, волонтерство, експертизу й адвокацію наших інтересів у світі», — зазначив міністр.

Денис Улютін підкреслив, що державна політика щодо українців за кордоном виходить за межі захисту прав і охоплює питання довгострокової соціальної підтримки, демографічної стійкості та відновлення людського потенціалу України. За його словами, робота у цьому напрямі ґрунтується на підтримці та захисті українців за кордоном, а також їх залученні до відновлення держави.

«Саме в цьому контексті ми створюємо Альянс діаспори з відновлення України — інструмент координації, покликаний перетворити солідарність українців за кордоном і міжнародних партнерів на скоординовані, конкретні довгострокові дії, узгоджені з національними пріоритетами України. Ще він має зменшити дублювання ініціатив і підвищити ефективність програм підтримки», —– наголосив він.

Робота альянсу охоплюватиме економічну взаємодію, соціальну згуртованість і розвиток громад, повернення та реінтеграцію українців, а також системний збір даних і дослідження, необхідні для ефективної координації, повідомляє Мінсоцполітики.