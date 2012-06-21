На Донеччині триває розвиток індустріального парку «Лиманський», у якому заплановано створити для міста близько 1200 нових робочих місць. За словами першого заступника Лиманського міського голови Юрія Драча, місцеві керівники саме обирають компанію, яка вже вийшла з відповідними пропозиціями та бізнес-планом і надалі працюватиме у цьому напрямі.
«Допоможемо їм розвивати інфраструктурну мережу, а всі внутрішні роботи вони виконуватимуть за власні кошти», — каже він. На території індустріального парку «Лиманський» є намір виготовляти будівельні матеріали, деталі обладнання для альтернативних джерел енергії, обслуговувати рухомий склад Донецької залізниці та вивчити інші варіанти діяльності. Нині на території Донецької області, крім «Лиманського», офіційно зареєстровано ще два індустріальні парки в Костянтинівці та Маріуполі. А в недалекому майбутньому заплановано створити подібні території в Бахмуті, Слов’янську й Торецьку.