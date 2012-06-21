Упродовж 24-27 лютого на Львівщині очікують різке зниження температури повітря. Як зазначають у прес-службі Львівської міської ради, в місті у приміщенні Центру обліку та нічного перебування бездомних осіб (вул. Кирилівська, 3а) щоденно продовжує діяти пункт обігріву. Заклад забезпечений гарячими напоями, харчами швидкого приготування, за необхідності тут видають одяг. Додаткові пункти обігріву відкриватимуться у Львові за температури повітря нижче — 10° С.
Близько восьми років у Львівському центрі обліку функціонує відділення нічного перебування для бездомних громадян. Тут люди, які опинилися на вулиці, можуть переночувати, пройти первинний медогляд, скористатися санітарно-гігієнічними послугами, поїсти і змінити одяг. Пункт обігріву працює із 9:00 по 20:00. Щодня його послугами користується від двох до шести осіб.
Додаткові пункти обігріву, за потреби, відкриють свої двері у приміщенні благодійної організації (вул. Личаківська, 56), на території ЛКП “Старий Львів” (вул. Сербська, 15), у приміщенні Комунального закладу соціального захисту “Соціальний готель” (вул. Городоцька, 163а).
Працівники Центру обліку та нічного перебування бездомних закликають усіх бути небайдужими і повідомляти про факти та місця перебування безхатченків або скеровувати їх за відповідною адресою. Також Центр приймає теплий одяг — светри, штани, куртки та взуття середніх розмірів (особливо чоловіче), а також шкарпетки, білизну тощо.