Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
У регіональному ландшафтному парку «Кінбурнська коса», що знаходиться на території Очаківського району Миколаївської області, оголосили «Сезон тиші», який триватиме до 15 червня. Цей час — період масового розмноження птахів та звірів. На цей період забороняється без особливих потреб відвідування лісу, степу та водно-болотних угідь, феєрверки та санітарні рубки лісу, прохід маломірних суден, проведення ралі тощо. Обмеження діють, як на звичайних територіях, так і на заповідних, втім на природоохоронних місцевостях працює цілорічний режим охорони, про який дбають представники служби державної охорони.
Як пояснили в дирекції РЛП «Кінбурнська коса», встановлення «Сезону тиші» є необхідною потребою, адже такий захід сприятиме збереженню птахів та місць їхнього гніздування. Кінбурн є пташиним півостровом, який обрали для себе понад 300 видів пернатих. Натомість у цей весняний час люди можуть нашкодити природному осередку. Дирекція парку вважає, що це може трапитися ненавмисно.
Непрохані гості можуть розтоптати гніздо або налякати пташенят, відігнати батьків від гнізда, які можуть покинути безпомічне пернате потомство.
Місця, де перебували люди, часто відвідують у пошуках поживи ворони і сороки, лисиці, й інші хижаки, які можуть знищити гніздо, з’їсти яйця і пташенят. Тож природоохоронці вважають, що слід дотримуватися «Сезону тиші» на Кінбурнській косі, яка є осередком біорізноманіття та заповідною територією регіонального, національного та міжнародного рівнів.