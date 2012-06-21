Роман КИРЕЙ,
«Урядовий курʼєр»
Унікальний проект «Соціальні перевезення Черкащини» знаходить своє втілення зокрема в Умані. Завдяки цьому проекту для міста придбали автомобіль з підйомною платформою, вартістю 1,2 млн. грн. для перевезень осіб з інвалідністю.
— Як учасники цього важливого для уманської громади соціального проекту, ми виконали свої партнерські зобов’язання, — розповів міський голова Умані Олександр Цебрій. — На кошти, виділені з міського бюджету, виготовлено реєстраційні документи на автомобіль, а також сплачено податки. Додатково для якнайшвидшого реагування на потреби містян увели в штат диспетчера, водія та соціального працівника.
— Оскільки на сьогодні держава не може забезпечити доступ до соціальних транспортних послуг усіх людей з інвалідністю, в цьому напрямку ще залишається дуже багато роботи, — зазначила керівник благодійній організації «Фонд родини Нечитайло» Вікторія Миколаюк. — Зокрема, важливо надавати такі послуги для осіб, які проживають у сільській місцевості і не мають можливості самостійно дістатися до певної лікувальної установи. В Умані працює дуже багато реабілітаційних закладів, наприклад, для дітей та людей дорослого віку, тому реалізувати такий проект саме в Умані є надзвичайно важливо
Як розповіла начальник управління праці та соціального захисту населення міської ради Галина Кучер, в Умані цей спецавтотранспорт використовують ефективно. У разі необхідності соціальний працівник супроводжує людину до пункту призначення. Цією послугою вже скористалося майже 2 тисячі осіб, серед яких є люди, які мають вади опорно-рухового апарату, поранені учасники АТО та діти віком до двох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності.
Представники «Фонду родини Нечитайло» анонсували закупівлю ще одного спецавтомобіля для міста Умань.