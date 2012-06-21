Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
З ініціативи Президента України Володимира Зеленського медичні заклади Рівненщини отримали чотири автомобілі «швидкої допомоги». Автівки типу «В» поїхали у Сарни, Зарічне та Рівне, до центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Автопарк обласної дитячої лікарні поповнила карета швидкої допомоги типу «С»: з її допомогою транспортуватимуть новонароджених до місця надання спеціалізованої медичної допомоги у спеціальних інкубаторах.
Загалом медичним закладам України передали 20 автомобілів швидкої допомоги, придбаних Фондом Ріната Ахметова.
Президент Зеленський подякував медичним працівникам, які щоденно рятують життя та захищають здоров’я наших співвітчизників:
«Ми цінуємо вашу працю, дякуємо вам за неї, бажаємо здоров’я й добробуту вам та вашим родинам».
А від липня в регіони вже їздять 77 автомобілів «швидкої». Працюючи на цих сучасних машинах, оснащених усім необхідним, бригади екстреної медичної допомоги тепер встигатимуть доїхати до найвіддаленіших куточків України, щоб врятувати життя співвітчизників.