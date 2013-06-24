Кабінет Міністрів на засіданні 15 вересня затвердив проєкт Державного бюджету України на 2026 рік та передав його на розгляд Верховної Ради. Про це повідомила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

«Зараз вся Україна має бути у війську або для війська. Це відображає і Державний бюджет 2026 року», — наголосила Прем’єр-міністр.