Днями міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев разом з делегацією Міжнародної фінансової корпорації розвитку США (DFC) та представниками Посольства США в Україні відвідав Кіровоградську область. Делегація оглянула Бирзулівський гірничо-збагачувальний комбінат та Лікарівське родовище, щоб оцінити їхній інвестиційний потенціал та можливості для долучення до проєкту Інвестиційного фонду реконструкції США — Україна (URIF).
Україна — один із ключових постачальників сировини титану у світі: значну частину ільменіту (титанистого залізняку) експортують у США та Мексику. Титан — критично важливий ресурс для аерокосмічної та високотехнологічної галузей.
Олексій Соболев наголосив, що інвестиції в розвиток сировинної бази мають поєднувати економічний ефект з відповідальним ставленням до довкілля та зміцнювати спроможність громад.
«Усього за пів року маємо перетворити ідею на папері про стратегічну співпрацю між Україною та США на Інвестиційний фонд відбудови, який працює. Ми вже почали формувати портфель перших інвестиційних проєктів.
Для Сполучених Штатів їх реалізація в Україні означає зниження ризиків у глобальних ланцюгах постачання для багатьох виробничих секторів.
Для нас це додаткові гарантії безпеки — завдяки залученню американських інвестицій у видобуток, переробку та пов’язану інфраструктуру», — зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства.
Учасники делегацій зустрілися з представниками Кіровоградської обласної військової адміністрації. Обговорювали питання регіональної координації, дотримання екологічних стандартів у галузях надрокористування, управління водними ресурсами, контролю за якістю повітря, збереження лісів і природно-заповідного фонду.
Нагадаємо, Інвестиційний фонд відбудови України офіційно працює із 23 травня 2025 року як спільна ініціатива урядів України та США. Його мета — залучення приватних інвестицій у стратегічно важливі сектори економіки.
