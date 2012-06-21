В Миколаївській обласній дитячій клінічній лікарні з’явилося нове обладнання. Так, матеріально-технічна база онкогематологічного відділення поповнилась шейкером тромбоконцентрату. Шейкер, вартістю 280 тисяч гривень передав лікарні обласний благодійний фонд «Сприяння дітям». Ці кошти зібрано у ході благодійного аукціону «Подаруй життя» та завдяки допомозі з боку небайдужих представників соціально відповідального бізнесу.
Тромбоконцентрат, що виробляється за допомоги шейкеру, вкрай необхідний для онкохворих дітей, адже їхній організм після хіміотерапії не здатен самостійно виробляти життєво необхідні тромбоцити. На сьогодні у відділенні перебуває сім таких дітей. А сучасний апарат в змозі врятувати їм життя. Як зазначили в Миколаївській облдержадміністрації, – оснащеність сучасним обладнанням, створення та покращення існуючих умов перебування пацієнтів є пріоритетним напрямком роботи влади.