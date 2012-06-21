Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Для отримання лікарняного листа пацієнтам, які хворіють на коронавірус COVID-19, треба оформляти спеціальні заяви-розрахунки. Про це на своєму сайті повідомляє Фонд соціального страхування України.
Фахівці Фонду також пояснюють, що саме для таких хворих, які знаходяться в ізоляції, такі заяви-розрахунки повинні формувати їхні роботодавці. У цьому випадку у лікарняних листах буде написано, що особа тимчасово знаходилася на лікуванні саме від COVID-19.
Всі особи, які знаходилися в самоізоляції за причини хвороби на коронавірус, мають право на отримання компенсації від Фонду соціального страхування на весь час їхнього перебування у такому стані.
У Фонді також пояснюють, що розмір такої грошової допомоги таким хворим складатиме 50% середнього доходу працівника. Надання такої допомоги не залежить від того, який страховий стаж на даний час має такий хворий.
Щодо медичних працівників вищої, середньої та молодшої ланки, то Фонд їм компенсуватиме на період ізоляції від COVID-19 заробітну плату в розмірі 100%.
Нагадаємо, що у середині березня 2020 року директор Фонду соціального страхування Олена Дума зазначала, що Фонд оплачуватиме лікарняні у разі захворювання застрахованої особи, починаючи із шостого дня (з першого по п’ятий день включно такі виплати повинен робити роботодавець) до повного одужання.
У разі захворювання дитини віком до 14 років такий лікарняний лист отримує один із працюючих батьків. Фонд у цьому випадку оплачує починаючи з першого дня знаходження дитини на самоізоляції вдома, але не більше 14 днів. Натомість, якщо дитина лікується у стаціонарі, то такого обмеження в часі немає.