Міністр закордонних справ Андрій Сибіга провів у Києві переговори з норвезьким колегою Еспеном Бартом Ейде. На тлі російських обстрілів нашої енергетики під час зимових холодів головними темами переговорів стали енергетична підтримка, оборонна співпраця та посилення ППО.

Норвегія оголосила про надання нового пакета підтримки обсягом 400 мільйонів доларів, який спрямують на зміцнення енергетики, зокрема закупівлі газу та обладнання, а також пряму бюджетну підтримку для забезпечення соціальних виплат та інших статей бюджету.

Під час переговорів очільники МЗС окреслили пріоритети співпраці на цей рік та провели докладну розмову із широкого спектра питань двосторонніх відносин, зокрема щодо інвестиційного потенціалу і нарощування взаємовигідного партнерства в галузях безпеки, оборони та технологій.

«Україна та Норвегія вже мають спільні оборонні проєкти, і не випадково в наших переговорах брали участь провідні українські оборонні компанії. Це про взаємовигідну співпрацю», — зазначив Андрій Сибіга, повідомляє МЗС.