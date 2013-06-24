Продовжуємо системну співпрацю з міжнародними партнерами, спрямовану на розширення можливостей для молоді, посилення її участі у відновленні країни та підтримку в умовах війни.

Міністр молоді та спорту Матвій Бідний зустрівся із представницею Фонду ООН у галузі народонаселення (ФНООН) в Україні Жаклін Махон. Міністр подякував за багаторічну підтримку молодіжної та спортивної політики України й наголосив на головних досягненнях співпраці між міністерством та ФНООН, відзначивши їхню практичну результативність. Зокрема йшлося про втілення ініціативи «Пакт заради молоді», спрямованої на розвиток навичок і зайнятість молоді, а також підтримку платформи «СпівДія», яка забезпечує психологічну і юридичну допомогу молоді та цивільному населенню в умовах війни.

Заступниця міністра молоді та спорту Уляна Токарєва представила напрями поточної діяльності Мінмолодьспорту в розвитку молодіжної політики та окреслила подальші кроки співпраці, зокрема щодо розвитку спільних програм для ментального здоров’я, участі молоді у прийнятті рішень, економічної самозарадності молоді та її участі у відновленні країни, планування сім’ї. Наголосила на важливості доторкнутися до кожної молодої людини у громаді.

Уляна Токарєва запросила ФНООН до розширення участі у грантових програмах для молоді для забезпечення сталих можливостей та самореалізації молодих людей передусім у сільських громадах.

На зустрічі сторони підтвердили готовність поглиблювати партнерство за головними напрямами молодіжної політики. Зокрема, висловили зацікавленість у розвитку системи ментального здоров’я та психосоціальної підтримки молоді, особливо вразливих груп і внутрішньо переміщених осіб; розширення участі молоді у процесах ухвалення рішень і відновленні громад; підтримку зайнятості та розвиток навичок, необхідних для ринку праці; забезпечення інклюзивного доступу до молодіжних центрів та просторів.

Також домовилися продовжити співпрацю в межах Секторальної робочої групи з координації міжнародної технічної допомоги у сегментах молоді та спорту, утвердження української національної та громадянської ідентичності, де ФНООН виступає співголовою. Такий формат дає змогу узгоджувати міжнародну підтримку з державними пріоритетами та підсилювати реалізацію реформ.

Мінмолодьспорту розглядає партнерство з ФНООН як стратегічний інструмент розвитку молодіжної політики. Така взаємодія спрямована на формування системних можливостей для молоді — від доступу до роботи й розвитку навичок до участі у відновленні громад і країни загалом. Це дає змогу масштабувати ефективні рішення, залучати міжнародний досвід і забезпечувати сталі результати для молодого покоління в Україні, повідомляє Мінмолодьспорту.