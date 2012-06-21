Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Незабаром на розгляд сесії Полтавської міської ради винесуть нову програму поводження з твердими побутовими відходами, яку для міста за півтора року розробили екологи. В разі, якщо її затвердять, це буде нова стратегія поводження зі сміттям на найближчі три роки. Водночас фахівці продовжать розробляти довгостроковіший відповідний документ.
Ця програма для міста потрібна тому, що там досі відходи збирали й утилізували спрощено. Не було розрахунків, скільки по місту їх накопичується, як ефективніше утилізувати й скільки для цього треба ємностей.
Окрім створення програми поводження зі сміттям, екологи проводять просвітницьку роботу з населенням, направлену на зменшення його кількості по місту. Таким чином хочуть розвантажити міське сміттєзвалище, яке нині переповнене.
Після створення Полтавської об’єднаної територіальної громади у програму внесуть зміни. Згідно з якими, за сміття у громадах відповідатимуть вони самі, а не міські комунальники.
Крім цієї програми, екологи працюють над іще однією, також дуже потрібною, стосовно збору й утилізації по місту відпрацьованих ртутьумісних приладів та речовин.