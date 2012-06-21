Торік фонди Державного архіву Миколаївської області поповнили новими надходженнями: прийнято на державне зберігання 4105 справ із документами на паперових носіях інформації. На початок 2020-го обсяг архівних фондів на паперових носіях у держархіві становив 1 159 484 одиниці зберігання. Крім таких документів, тут зберігають науково-технічну документацію, кіно-, фото-, фоно-, відеодокументи, документи особового походження (видатних діячів) і з кадрових питань (особового складу), виборчу документацію.
В архіві функціонує науково-довідкова бібліотека, фонд якої налічує 14 308 книжок і брошур, 90 річних комплектів і 1786 номерів журналів, 2197 річних підшивок газет. Загалом обсяг фондів — приблизно 1,5 мільйона одиниць зберігання. Архівні відділи та сектори райдержадміністрацій області у 2019 році прийняли на зберігання 6694 справи з документами на паперових носіях.
Наприкінці минулого року Держархів Миколаївської області проаналізував стан упровадження електронного документообігу в організаціях — джерелах комплектування архіву. З’ясовано, що в області з 806 організацій, у яких створюють документи Національного архівного фонду, 607 частково запровадили електронний документообіг і створюють електронні документи.
Отже, найближчим часом архівні установи Миколаївської області розпочнуть приймати документи у електронному форматі.