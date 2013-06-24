Кабінет Міністрів ухвалив пакет рішень для спрощення регулювання будівництва та прискорення відбудови. Про це повідомила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко.

«Менше зайвих процедур і зрозумілі правила роботи — найчастіший запит, який чуємо від підприємців у всій країні. Тому уряд розпочинає системну дерегуляцію для бізнесу», — наголосила вона.

Підприємці часто говорять про затягнуті строки і брак реального вибору, де отримати послугу на початок будівельних робіт. Уряд запроваджує експериментальний механізм: замовник будівництва зможе обирати, де отримувати адмінпослуги, — в місцевому органі (ДАБК) чи ДІАМ. Мета — створити альтернативу в системі і пришвидшити отримання документів.

Також уряд запроваджує механізм оскарження відмов у наданні містобудівних умов та обмежень та доручив Мінрозвитку та Міністерству юстиції невідкладно підготувати і внести законопроєкт, який встановить чіткі терміни для оскарження будівельних рішень, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.