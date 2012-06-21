Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Львівська міськрада має намір у міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги відкрити лабораторію для проведення ПЛР-діагностики. Аби закупити відповідне обладнання й, власне, облаштувати таке спеціальне приміщення, кошти виділятимуть з резервного фонду місцевого бюджету. З міської скарбниці на впровадження цього проєкту планують використати майже сім мільйонів гривень.
За інформацією пресслужби міської ради, зараз у місті Лева ПЛР-діагностику коронавірусної інфекції COVID-19 проводять три лабораторії — в інституті епідеміології та гігієни Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, у військовому шпиталі та, власне, в обласному лабораторному центрі Міністерства охорони здоров’я України.
Серед нових рішень міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій є й пункт про придбання та встановлення обладнання для дистанційного температурного скринінгу на вході до міської ратуші.