Голова Зборівської міської ОТГ Руслан Максимів (до речі, один із наймолодших лідерів місцевого самоврядування на Тернопіллі) щиро зізнався, що він та його колеги трохи запізнилися і не скористалися наданим реформою шансом створити потужну самодостатню громаду бодай на рік раніше.
Нині на заклик міськради старовинного галицького міста до гурту пристали 16 сільрад, 38 населених пунктів, два з яких (після внесення відповідних змін до чинного законодавства) навіть із сусіднього району. Тож життя тепер уже 16 тисяч населення набуло прискорення. І городяни, і селяни відчули принади та переваги нової спільноти.
У Личаківській ОТГ (Дніпропетровщина) на власній практиці переконалися, що децентралізація — відчутний поштовх до повноцінного розвитку громади. Здійснилася мрія селян навчати своїх дітей музики. Місцеві школярики віднедавна не мерзнутимуть в утеплених приміщеннях шкіл і дитсадків. На вулицях встановили освітлення, полагодили частину доріг, відремонтували водопровід. Уперше провели аудит земель комунальної власності й замислилися, як краще розпорядитися ними.
А владу невеликого містечка Кремінна і довколишніх сіл, що на Луганщині, до створення об’єднаної територіальної громади підштовхнули обставини: до них переїхали 19 тисяч переселенців із зони воєнних дій, перейшли навчальні заклади з поки що незаконно окупованого обласного центру. Тож вони готуються провести чергові місцеві вибори вже у статусі ОТГ, вчаться залучати інвестиції в розвиток своєї громади, реалізовують міжнародні проєкти.
Наведені приклади взято з журналістських робіт, представлених на цьогорічний всеукраїнський конкурс «Реформування місцевого самоврядування і територіальної організації влади», який проводить Міністерство розвитку громад та територій за підтримки Програми Ради Європи «Децентралізація і реформа місцевого самоврядування в Україні».
«Це вже четвертий поспіль конкурс (з 2016-го року), до участі в якому запрошені регіональні журналісти, що працюють у друкованих виданнях, на радіо й телебаченні, публікують свої роботи в онлайн просторі, — поінформувала «Урядовий кур’єр» секретар конкурсної комісії Наталія Яровенко. — За цей час на адресу Мінрегіону надійшло понад 700 робіт різних жанрів. Критерії оцінок залишаються незмінними: актуальність, фаховість, креативність, дотримання етичних норм та журналістських стандартів. Для нас важливо, щоб про децентралізацію та реформу місцевого самоврядування вітчизняні журналісти писали і говорили виважено, компетентно, зі знанням справи, дотримуючись при цьому балансу думок та об’єктивності.
Загалом на цьогорічний конкурс надійшло 212 робіт. 63 з них конкурсна комісія відібрала для участі в другому турі. Переможців у чотирьох номінаціях (онлайн-публікація, стаття в друкованих ЗМІ, радіо- і відеоматеріали) очікують дипломи та відповідна грошова винагорода».
Між тим, дипломанти торішнього всеукраїнського конкурсу журналістських робіт відвідали Страсбург, де в ці листопадові дні традиційно відбувся Всесвітній форум за демократію-2019. Цікаво, що присутня на цьому представницькому заході європейська медіаспільнота обговорила вкрай актуальну континентальну проблему — «Демократія вмирає в темряві: чи отримуємо ми потрібну інформацію?».
Марія ЛАГІДНА
для «Урядового кур’єра»