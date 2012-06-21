Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Управління освіти Львівської міської ради вирішило додати родзинки до проведення традиційних серпневих зустрічей для педагогів. Уперше в обласному центрі керівники закладів освіти міста змінили звичні наради на мотиваційно-релаксаційні тренінги. Участь у таких навчаннях взяли понад 120 осіб, інформує прес-служба міськради.
Метою цьогорічного заходу стало формування команди творчих, сучасних лідерів закладів освіти міста, а також можливість керівників отримати натхнення на роботу в новому навчальному році.
Мотиваційно-релаксаційні тренінги тривали за межами навчальних закладів. Учасників освітнього вишколу в довільній формі ділили на групи, відтак вони проходили тренінги на п’яти локаціях за циклічною формою. Завдання були на логіку, командотворення, креативність та творчі здібності.
Серпневі зустрічі відбуваються окремо для керівників шкіл, позашкільних закладів і завідувачів садочків, заступників керівників з навчально-виховної роботи та заступників керівників з виховної роботи.