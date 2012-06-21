Колектив викладачів та студентів Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» спільно з освітнім проєктом «На урок» підготували для учнів та педагогів шкіл серію онлайн-лабораторних робіт з природничо-математичних та інженерно-технічних наук.
До тем лабораторних робіт у форматі онлайн за такими напрямками як екологія, біологія, електроніка, механіка увійшло близько десятка найменувань: «Поглинання і відбиття світла за допомогою M&M`s», «Цікава, корисна та різнокольорова хімія», «Визначення ГМО в бобах сої» та ін.
Розробники робіт, демонструючи майстер-класи, надали корисні детальні пояснення до кожного досліду та розширену інформацію за заданою темою, перетворивши таким чином практичні заняття у справжнє захопливе дійство.
Ці записи майстер-класів стануть у пригоді не лише під час дистанційного навчання, а й пізніше – в якості наочного матеріалу.