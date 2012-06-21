Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур'єр»
Майже на 11,8 мільйона гривень зросли обсяги бюджетних призначень аграріям Сумської області, які брали участь у відповідній минулорічній державній програмі кредитування.
Як повідомили у Департаменті агропромислового розвитку Сумської ОДА, загалом на здешевлення кредитів із держбюджету надійшло 17,903 мільйона гривень, якими скористалися 70 заявників по 134 кредитах. Порівняно із позаминулим роком кількість учасників програми збільшилася на 13, а сума компенсаційних виплат – на 90 відсотків.
У залежності від суми виручки за реалізовану продукцію розмір компенсації становив 77 та 21 копійку на кожну гривню сплачених відсотків.