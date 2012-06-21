Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Перший в Україні Smart полігон запрацював на території Сумського національного аграрного університету. Новинку зведено за німецькою технологією, зокрема, з урахуванням досвіду закладів освіти Deula та університету Weihenstephan-Triesdorf, з якими сумський виш тісно співпрацює впродовж багатьох років поспіль.
Відтепер на полігоні площею 800 квадратних метрів практичні навички відточуватимуть не тільки майбутні механіки, а й представники інших спеціальностей – будівельники, агрономи та інші. До того ж землю використовуватимуть і для занять з підвищення кваліфікації хліборобів області.
Під час першого тренувального показу можливостей і переваг smart-полігон сповна зарекомендував себе: не зважаючи на морозну погоду, вдалося виконати всі необхідні роботи з налаштування техніки, які були б проблематичними на відкритому просторі.