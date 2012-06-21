Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Днями Сумську обласну інфекційну клінічну лікарню імені З. Красовицького відвідали директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний та директор центру професійно-технічної освіти Михайло Гузь. Вони передали колективу медиків комплект медичних засобів захисту, а саме — 70 халатів, по 50 костюмів та захисних щитків, 80 медичних косинок, придбані завдяки акумульованим коштам у розмірі одноденного заробітку працівників центру ПТО.
Головний лікар Юрій Будников та його заступниця Ірина Троцька щиро подякували за підтримку, зазначивши, що завдяки такій допомозі медикам працюється значно впевненіше і якісніше.