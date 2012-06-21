Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Впродовж 2018 року Тернопільщина проводила зовнішньоекономічні операції з торговельними партнерами із 83 країн світу.
Про це, посилаючись на дані Тернопільської митниці, поінформували в секторі комунікацій головного управління ДФС в області.
Першу позицію серед держав-партнерів у цій справі беззаперечно посідає Польща. 49,7% від усього товарообігу – такий її показник. Наступні сходинки після сусідньої держави займають Німеччина, Швейцарія, Білорусь та Італія.
Примітно, що найбільше товарів, імпортованих на Тернопілля, надійшо саме з Польщі. Взагалі ж серед продукції, яку найчастіше ввозили до області з-за кордону, – електроустаткування (проводи та арматура ізольовані, радіотехнічні пристрої тощо), механічне обладнання, транспортні засоби.
53,6% від усього експорту складають товари, які вивезені також до Польщі. Хоча експортували продукцію й до Білорусі, Узбекистану, Нідерландів і Німеччини. Що ж найчастіше вивозили за кордон? Передусім – електроустаткування (кабельні модулі для електромереж автомобілів), м’ясо яловичини, продукти переробки з овочів та плодів.