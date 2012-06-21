Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Всеукраїнська благодійна акція «Серце до серця» торік відбувалася під гаслом «Почуй світ!». А отже, збирали кошти для закупівлі обладнання дітям з вадами слуху. На Тернопільщині вдалося зібрати понад 315 тисяч гривень.
За доброчинні гроші закупили прилад для всебічної діагностики стану слуху, який днями урочисто передали Тернопільській обласній дитячій клінічній лікарні.
Як зазначив голова облдержадміністрації Степан Барна, зараз у краї на обліку перебувають 478 дітей з порушенням слуху. Новий апарат має полегшити долю таких маленьких пацієнтів, а з іншого боку – не допустити в майбутньому проявів порушень серед інших дітей.
Принагідно зазначити, що торік для обласної дитячої лікарні завдяки акції «Серце до серця» придбали обладнання для діток з порушенням зору.
Взагалі ж у цей лікувальний заклад у межах проекту впродовж останніх двох років спрямували майже один мільйон гривень.