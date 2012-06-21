Для українців віком від 55 років планують запровадити обов’язкові медичні обстеження що два роки, а для деяких категорій громадян – щороку.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський, презентуючи загальнонаціональну програму «Здорова Україна» на форумі «Україна 30», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Для осіб старших за 55 років будуть запроваджені так звані медичні check up, повні медичні обстеження кожні два роки, а для деяких категорій – кожного року», – зазначив глава держави.

Президент підкреслив, що, за статистикою, в Україні 85% передчасних смертей спричинені неінфекційними захворюваннями, здебільшого – хворобами системи кровообігу та онкозахворюваннями, де найбільшою проблемою є діагностика на пізній стадії.

«Рання діагностика захворювань дозволяє державі рятувати життя своїх громадян, витрачаючи набагато менше коштів, а найголовніше – давати більше шансів (на життя – ред.)», - зауважив Зеленський.

Як повідомлялося, 22 червня Президент презентував загальнонаціональну програму «Здорова Україна», метою якої є досягнення довшої тривалості життя українців.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»