Забезпечення наших перевізників належними дозволами на вантажні перевезення за кордон й у потрібній кількості назвав одним з чергових завдань очолюваного ним відомства Міністр інфраструктури України Владислав Криклій. Він зазначив, що перевезення, зокрема, міжнародні, є важливою складовою української економіки.
Щоправда, тут є заковика: для отримання таких дозволів потрібна добра воля не лише України, а й тих країн, куди здійснюються перевезення. Тут є певний прогрес: на початку травня наше транспортне відомство домовилося про взаємні дозволи з колегами з Угорщини. Розширення кількості таких дозволів планується також із Румунією. При цьому йдеться про доволі великі цифри — п’ять тисяч транзитних та ще три тисячі універсальних дозволів на додачу до виданих раніше.
Ще на 46% буде збільшено кількість дозволів із Боснією та Герцеговиною. З Польщею наразі є деякі складнощі, втім є і надія на швидке їх вирішення і отримання понад 4700 дозволів згідно з домовленостями, зафіксованими торік у відповідних протоколах.
Скоро очікують на прибуття 4600 транзитних дозволів зі Словенії, є добрі перспективи щодо Узбекистану, зокрема й щодо перевезень з інших країн. Міністерство також працює у відповідному напрямку зі Швецією та Норвегією, і тут теж є надія на позитивні результати.
А головним чинником, що має поліпшити динаміку загального розвитку вантажних перевезень за участі вітчизняних перевізників є, на думку міністра, лібералізація перевезень, як двосторонніх, так і транзитних. Вона, за словами Владислава Криклія, має відбутися найближчим часом. Тут головне — прибрати бар’єри, які створює чинна система дозволів. З такою пропозицією, зокрема, виступило профільне міністерство Боснії та Герцеговини.
Подібні домовленості щодо лібералізації перевезень вже перебувають на стадії реалізації з Білоруссю, Туреччиною, Молдовою та Великобританією, зауважив міністр. Повністю скасовано дозвільну систему зі Швейцарією. Натомість стосовно тих країн, які запровадили обмеження для вітчизняних перевізників, напрацьовано систему заходів, яка дає змогу застосовувати щодо них дзеркальні дії.