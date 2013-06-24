У Кабінеті Міністрів відбулася зустріч із представниками Банку розвитку Ради Європи на чолі з директором департаменту кредитування та соціального розвитку банку Крістіаном Табакару. У заході взяли участь віцепрем’єр­міністр з гуманітарної політики — міністр культури Тетяна Бережна, міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін, міністр освіти і науки Оксен Лісовий та заступники кількох міністрів.

Головну увагу приділили підтримці людського капіталу та посиленню стійкості України через реалізацію соціально значущих проєктів.

Ішлося про реалізацію стратегічної програми банку на 2023—2027 роки із загальним пакетом фінансування обсягом я1,2 млрд, спрямованим на підтримку вразливих категорій громадян. Також обговорили рішення, які вже дають результат в межах нашої співпраці: стабільні соціальні виплати для ВПО у межах проєкту на 200 млн євро; розвиток соціальної оренди як довгострокового житлового рішення; енергетична стійкість шкіл, що гарантує безперервність навчання; центри життєстійкості для підтримки громад.

Серед пріоритетів подальшої взаємодії — фінансування соціальних проєктів й ініціатив з відновлення, зокрема в секторах житла, медицини, освіти та розвитку громад. Обговорили підготовку до Конференції з питань відновлення України (URC2026), яка відбудеться у червні у Гданську. Зосередилися на проєктах у секторах житла, соціальної підтримки та відновлення, які вже на сьогодні дають результат і переходять до етапу масштабування. Конференція — це можливість представити ці рішення на міжнародному рівні та перейти до наступних етапів реалізації разом із партнерами.

Тетяна Бережна наголосила, що культура — головний елемент національної стійкості та безпеки, що потребує посиленої міжнародної підтримки, зокрема у збереженні культурної спадщини та відновленні інфраструктури.

Крістіан Табакару високо оцінив ефективність взаємодії з Україною, відзначивши динамічність реалізації проєктів, і підтвердив готовність до подальшого поглиблення партнерства, повідомляє Мінкульт.

Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності на нараді акцентував на питаннях підтримки внутрішньо переміщених осіб, розвитку соціального житла та посилення спроможності громад.

«Ми вдячні Банку розвитку Ради Європи за послідовну підтримку України зокрема в питаннях фінансової допомоги для ВПО. Це має критичне значення для забезпечення безперервності такої підтримки. Значна частина людей цієї категорії досі не має фінансової спроможності самостійно орендувати чи придбати житло. Тому працюємо над системними підходами, зокрема розробляємо модель соціального орендного житла, яка має забезпечити стійкі рішення для вразливих груп», — зазначив Денис Улютін.

Міністр додав, що уряд очікує ухвалення законодавства щодо соціального орендного житла найближчим часом. Він наголосив на важливості розвитку мережі центрів життєстійкості як головного елемента психосоціальної підтримки на рівні громад зокрема через підготовку фахівців та посилення спроможності громад надавати таку підтримку, повідомляє Мінсоцполітики.