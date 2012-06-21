Викладачі-переселенці з Луганського національного університету імені Т. Шевченка отримали квартири в будинку, придбаному за кошти обласного бюджету. «Це підсумок спільної роботи депутатського корпусу Верховної Ради, Луганської облдержадміністрації та університету. До нас було звернення щодо сприяння у придбанні цього будинку, на це з обласного бюджету надано 20 мільйонів гривень. Це приклад взаємодії органів влади всіх рівнів», — наголосив заступник голови Луганської ОДА Юрій Клименко.
Після евакуації Луганського національного університету імені Т. Шевченка 2014 року постало питання про розміщення професорсько-викладацького складу в містах перебування структурних підрозділів університету: Старобільську, Кремінній, Полтаві, Рубіжному. Відтепер сім’ї співробітників навчально-наукового інституту фізичного виховання і спорту, які переїхали з тимчасово окупованої території, мають житло з комфортними умовами.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»