Винахідник з канадського Торонто створив високотехнологічний шолом для захисту від COVID-19. 32-річний Езін Аль-Кайса вперше з'явився в міському метро мегаполісу в величезному чорному шоломі, виготовленому з захисного матеріалу hazmat. Шолом повністю закриває голову людини і верхню частину тулуба, і має козирьок, який спускається до грудей. На задній панелі знаходиться вентилятор на батарейках і система респіратора з фільтром, яка очищає всмоктуване повітря і виштовхує «несвіже» повітря назовні. Заряду батареї вистачає на 12 годин, повідомляє ВВС.

Багато жителів Торонто були здивовані виглядом молодої людини, яка була схожою на персонажа з апокаліптичного фільму. Люди підходили до нього з цікавості. Аль-Кайса є одним тих дизайнерів і підприємців, які поспішили випустити в цьому році подібні шоломи. За словами винахідника, він уже отримав десятки тисяч заовлень.

Ветеран ВМС США Кріс Елінгер з Техасу є ще одним творцем подібних захисних шоломів. Його компанія випустила «продукт під назвою NE-1», який схожий на мотоциклетний шолом. На додаток до системи фільтрації повітря з електроприводом, він має внутрішні і зовнішні мікрофони і динаміки, щоб користувачеві було легше розмовляти з оточуючими його людьми. У шолом вбудований Bluetooth, так щоб людина могла телефонувати або слухати музику. Зараз компанія працює над більш високотехнологічними версіями шолома, де козирьок перетворюється в екран, на якому користувач може дивитися відео по ходу руху. Модифікації шолома зараз проходять сертифікацію.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»