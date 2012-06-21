Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Учні Кремінської загальноосвітньої школи № 2 у новому навчальному році сядуть за столи нового комп’ютерного класу з інтерактивним комплексом. Його придбано за кошти районного бюджету для реалізації Концепції Нової української школи, що супроводжується поступовою зміною державних стандартів та навчальних програм. Також для 15 перших класів району придбано багатофункціональні кольорові друкувальні пристрої та ламінатори з витратними матеріалами.
Загалом, уся система освіти готується до нового року: тут на завершення літнього періоду проведено капітальні ремонти приміщень харчоблоків з придбанням обладнання у трьох закладах дошкільної освіти.