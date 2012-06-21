Рятувальники гарнізону ГУ ДСНС України у Запорізькій області отримали нове бойове спорядження: 15 апаратів на стисненому повітрі DRAGER, 60 комплектів бойового одягу та по стільки само панорамних масок і пожежних касок.
Торік запорізькі рятувальники ліквідували 10 498 надзвичайних ситуацій. «Жодна з них не перетворилася на масштабну, хоч загроза була реальною, — зазначив начальник ГУ ДСНС області генерал-майор служби цивільного захисту України Олексій Лепський. — Рятувальники насамперед сконцентровані на основному завданні — пошуку та порятунку людей. Тож щиро вдячні за це сучасне спорядження. Цей бойовий одяг значно стійкіший до високих температур, апарати на стисненому повітрі дають змогу перебувати в середовищі, не придатному для дихання».
Олексій Лепський сказав, що облдержадміністрація приділяє значну увагу зміцненню матеріально-технічної бази підрозділів ДСНС у Запорізькій області. У новій обласній цільовій програмі захисту населення, територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018—2022 роки, коштів на зміцнення, модернізацію матеріально-технічної бази аварійно-рятувальних підрозділів передбачено більше, ніж у попередній. Зокрема, на придбання сучасного рятувального катера, пневмокаркасних наметів, спецодягу,пожежно-технічного озброєння та іншого спорядження для аварійно-рятувальних підрозділів області.