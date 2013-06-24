Уряд перерахував Фонду розвитку підприємництва 2 млрд грн для компенсації відсоткових ставок за кредитами, виданими в межах державної програми «Доступні кредити 5—7—9%» у травні, а також для покриття заборгованості перед банками за попередні періоди. «Програма «5—7—9%» залишається важливим джерелом доступного фінансування для українського бізнесу в умовах війни. А для багатьох підприємств, особливо тих, що працюють у зонах високого воєнного ризику, — чи не єдиною можливістю планувати діяльність. Завдяки стабільному фінансуванню банки отримують компенсацію від держави, тож підприємці мають розраховувати на незмінні умови за чинними кредитами. Ми продовжуємо виконувати зобов’язання, які дають бізнесу змогу розвиватися, створювати робочі місця та зміцнювати економічну стійкість держави», — зазначив заступник міністра економіки Андрій Телюпа.

Збереження цільових процентних ставок для бізнесу в межах програми «5—7—9%» залишається одним із пріоритетних завдань державної економічної політики.

Загалом 2025 року уряд перерахував на ці потреби 9 млрд грн: 1,5 млрд грн — у січні; 1,7 млрд — в лютому; 1,9 млрд — в березні; 1,9 млрд — у квітні; 2 млрд грн — у травні, повідомляє Міністерство економіки.