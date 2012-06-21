Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Господарський суд Черкаської області визнав незаконним підвищення ціни на продукти харчування для учнів Золотоніської школи-інтернат. Як встановлено перевіркою, через три місяці після укладення угоди між школою та підприємцем, який постачає продукти харчування, сторони підвищили ціну на товари більш як на 46%. У той же час, згідно з даними Головного управління статистики у Черкаській області, на ринку спостерігалося зниження середньої ціни на товар. Таким чином принципи процедури закупівлі, встановлені Законом України «Про публічні закупівлі», були порушені, а бюджетні кошти використовували неефективно.
За повідомленням пресслужби прокуратури області, реагуючи на порушення, прокурор звернувся з відповідним позовом до суду, який і надав правову оцінку діям постачальника продовольства, тобто визнав їх неправомірними.