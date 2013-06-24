Мінсоцполітики підтримує цифровізацію соціальної сфери та всіх документів, тож вітає Пенсійний фонд України разом з Мінцифрою з успішно реалізованою можливістю мати пенсійне посвідчення в застосунку Дія.

Пенсійне посвідчення є двох видів: за віком та спеціальне (наприклад, через інвалідність, втрату годувальника тощо). Пенсійне за віком відтепер підтягується автоматично, так само, як і цифровий паспорт. А спеціальне потрібно додати в застосунок самостійно, наприклад, як COVID-сертифікат.

Перш ніж додати спеціальне пенсійне посвідчення в Дію, переконайтеся, що ваш застосунок оновлений до останньої версії. А далі просто прогортайте картки документів до крайньої, натисніть Додати документ — Пенсійне посвідчення — Додати посвідчення. Тепер ваш документ буде відображатися в Дії.

Як і інші документи в застосунку, його можна перевірити або поділитися ним за допомогою QR-коду.

Важливо, що в Дії відображаються лише пенсійні посвідчення, видані після 2014 року. Тож, якщо у вас посвідчення-книжечка, його потрібно оновити. Щоб замінити документ або виправити помилку в даних, зверніться до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України або online через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Фонду.

Цифровізація — це запорука швидкого і зручного оформлення послуг для громадян.

Пресслужба Мінсоцполітики