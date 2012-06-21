У Лондоні помер відомий оперний співак Дмитро Хворостовський. Про це повідомив співак Дмитро Маліков.
«У мене інформація від моєї поетеси Лілії Віноградової, яка з ним була дуже близька і яка була там з ним. Вона мені написала, що він помер о 3.36 ранку за лондонським часом», — сказав Маліков «РИА Новости».
Інформацію про смерть Хворостовського РБК підтвердив народний артист Росії і депутат Держдуми Йосип Кобзон. Крім того, посилаючись на слова агента оперного співака, про його смерть повідомляє ТАСС.
У кінці червня 2015 року співак, вже багато років живе в Лондоні, оголосив, що страждає від пухлини мозку.
Світове визнання принесла співакові перемога в 1989 році на телевізійному конкурсі Бі-бі-сі «Співак світу» у місті Кардіффі (Великобританія), де він був удостоєний титулу «Найкращий голос» й отримав головний приз. Після оперного дебюту на заході в Nice Opera в Ніцці (Франція) в опері Петра Чайковського «Пікова Дама» Дмитра стали запрошувати виступати в найкращих світових оперних театрах і брати участь у визнаних оперних фестивалях, як-от Королівський театр Ковент-Гарден (Лондон, Великобританія), Метрополітен-опера (Нью-Йорк (США), Паризька опера (Франція), Баварська державна опера (Мюнхен, Німеччина), Ла Скала (Мілан, Італія), Віденська державна опера (Австрія), Зальцбурзький фестиваль (Австрія).
УНІАН