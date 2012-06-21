Саміт Кримської платформи 23 серпня, крім основного засідання, передбачатиме проведення 4 тематичних панелей про подальші кроки: про невизнання спроби анексії Криму, про мілітаризацію Азово-Чорноморського регіону, про шляхи реінтеграції Криму через права людини та сталий розвиток і про відновлення прав кримськотатарського народу.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив на всеукраїнському форумі «Україна 30. Імідж України», презентуючи заходи до Дня Незалежності, передає кореспондент Укрінформу.

“На саміті, окрім основного засідання, за участі глав делегацій відбудуться 4 тематичні панелі для предметної розмови про подальші кроки: про невизнання спроби анексії Криму, про мілітаризацію Азово-Чорноморського регіону, про шляхи реінтеграції Криму через права людини та сталий розвиток і про відновлення прав кримськотатарського народу”, - поінформував міністр.

Кулеба висловив сподівання, що до саміту будуть і надалі приєднуватися партнери, а декларація, яку ухвалять на саміті, буде відкритою для приєднання.

“Тобто саміт пройде, але ті держави, які з тієї чи іншої причини не змогли взяти в ньому участь, вони будуть приєднуватися до декларації, до тих принципів і кроків, які вона передбачає”, - зазначив посадовець.

Як повідомлялося, у понеділок Президент Володимир Зеленський заявив, що вже 29 держав підтвердили свою участь у саміті Кримської платформи 23 серпня в Києві.

Кримська платформа - новий консультативний та координаційний формат, ініційований Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на тимчасову окупацію Криму, відповіді безпековим викликам, посилення міжнародного тиску на Росію, запобігання подальшим порушенням прав людини та захисту жертв окупаційного режиму, а також досягнення головної мети - деокупації Криму та повернення його Україні.