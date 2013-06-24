Україна просить міжнародних партнерів вирішити, які гарантії безпеки вони готові надати нашій країні у разі будь-якої агресії в майбутньому.

Як передає Укрінформ, про це заявив у Твіттеріміністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Україна відмовилася від ядерної зброї заради миру у всьому світі. Тоді ми стукали у двері НАТО, але вони так і не відчинилися. Вакуум безпеки призвів до російської агресії. Світ зобов’язаний безпекою Україні, і ми просимо держави вирішити, які гарантії безпеки вони готові надати», - написав глава української дипломатії.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський заявив 28 квітня, що після того, як Будапештський меморандум продемонстрував свою неефективність, Україна прагне напрацювати фундаментальний документ про гарантії нашої безпеки, який би забезпечував максимальний і реальний захист для нашої країни. Глава держави повідомив, що наразі проект документа готують на рівні безпекових радників лідерів країн, які згодом увійдуть до кола гарантів безпеки України.